BMW - BMW Q1 EBIT FÄLLT UM 78% AUF 589 MIO € GG 2,71 MRD € IM VORJAHR O2D - Telefónica Deutschland und Vodafone kooperieren bei schnellen Kabelanschlüssen - 7. Mai 2019, O2D bestätigt Ausblick LHA - Lufthansa HV, Klimakritik erwartetZIL2- ELRINGKLINGER Q1 UMSATZ €441,1 MIO, SIEHT WEITER GJ BER. EBIT-MARGE VON 4% BIS 5% DEZ - DEUTZ SIEHT WEITER GJ UMSATZ VON ÜBER €1,8 MRDWAC - WACKER NEUSON Q1 UMSATZ €435 MIO, Q1 EBIT €30,2 MIOSGL - SGL CARBON 1Q NET €8.9M VS €32.2M EVK - EVONIK HEBT AUSBLICK 2019 AN, BER. EBITDA, UMSATZ MIND. STABIL HEN3 - HENKEL Q1 BER. EBIT FÄLLT 5,6% AUF 795 MIO €, confirms forecast VAR1 - Varta Q1 Umsatz €73,4 Mio, Raises 2019 Forecast RAA - RATIONAL Q1 NETTOGEW. €36,6 MIO, ...Den vollständigen Artikel lesen ...