Angekündigt wurden bereits vorsichtige Zahlen und Ausblicke, was in der Sache nicht falsch ist, aber im Ton entscheidend darauf ankommt, wie man es sagt. Denn der Ton macht die Musik und nicht die Noten. Einsicht zeigen bereits die Banken und einige Analysten, die ihre bisher grundsätzlich negative Einschätzung der Autos vorsichtig zu korrigieren versuchen. Typisch Analysten: Keiner sieht ein, dass er falsch liegt. Aber jeder achtet darauf, nicht zu früh die Kurve zu kriegen. Erfolg hat aber nur der, der diese Kurve frühzeitig nimmt und damit einen Vorsprung erreicht. Der Tiefstkurs für BMW lag bisher bei 67,70 Euro, der Topkurs in der gleichen Zeit (52 Wochen) über 93 Euro und aktuell sind es 74 Euro und nun rechnen Sie nach: Wie groß ist die Lücke von jetzt bis zum Top-Kurs in Prozent? Das ist der Investment-Ansatz für BMW bei einem KGV von nur 7,4 und somit fast historischem Tief. Jeder darf mitrechnen.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info