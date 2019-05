Deutsche Bundesanleihen sind am Dienstag wenig verändert in den Handel gestartet. Der Terminkontrakt Euro-Bund-Future lag am Morgen geringfügig verändert bei 165,40 Punkten. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen betrug 0,01 Prozent.

Am Dienstag dürfte an den Märkten die Entwicklung des US-chinesischen Handelsstreits im Mittelpunkt stehen. Die USA hatten zuletzt höhere Strafzölle auf chinesische Importe angekündigt, weil sie unzufrieden mit den Handelsgesprächen zwischen den beiden Ländern sind. Die überraschende Verschärfung hatte weltweit Ängste vor einer weiteren Eskalation des Handelskonflikts hervorgerufen.

Die Gespräche zwischen den beiden Wirtschaftsriesen gehen allerdings weiter. Wie die chinesische Regierung am Dienstagmorgen mitteilte, wird der chinesische Vizepremier Liu He in die USA zu der angesetzten Gesprächsrunde reisen. Die Teilnahme Lius war angesichts der jüngsten Zuspitzung fraglich gewesen und kann als positives Zeichen gewertet werden./bgf/zb

ISIN DE0009652644

