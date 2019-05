Schwyz - Nach 2018, das geprägt war vom Rückzug von OVS aus dem Schweizer Markt, kann der Kanton Schwyz 2019 wachstumsmässig wieder zum Durchschnitt aller Kantone aufschliessen. Ermöglicht wird dies durch ein starkes Wachstum im Baugewerbe, in der Chemiebranche und im Finanzsektor. Dies geht aus der Wirtschaftsprognose hervor, welche die Schwyzer Kantonalbank (SZKB) in Zusammenarbeit mit BAK Economics herausgibt.

Deutlich geringeres Schweizer Wirtschaftswachstum 2019

Der globale Ausblick für 2019 und 2020 ist verhalten. Aufgrund des anhaltenden Handelskonflikts zwischen den USA und China wird ein spürbar schwächeres Wachstum der Weltwirtschaft prognostiziert. In der Eurozone bleibt zudem die noch immer ungeklärte Brexit-Frage ein Belastungsfaktor. Im laufenden Jahr wird das Wachstumstempo auch in der Schweiz deutlich geringer ausfallen. Selbst wenn die Schweiz in die globalen Handelsstreitigkeiten nur am Rande involviert ...

