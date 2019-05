++ Riksbank veröffentlicht Sitzungsprotokoll am Morgen ++ Electronic Arts, Tripadvisor und heute mit Ergebnissen ++ API-Bericht dürfte Rückgang der Rohöl-Lagerbestände zeigen ++Der Kalender vom Dienstag sieht makroökonomisch gesehen ziemlich leer aus, da nur ein paar Veröffentlichungen geplant sind. Die schwedische Krone könnte Aufmerksamkeit erregen, da zweitrangige Daten und das Sitzungsprotokoll der Riksbank anstehen. Das American Petroleum Institute wird am Abend seine Schätzungen zu der Veränderung der Rohöl-Lagerbestände veröffentlichen. In der Zwischenzeit werden zahlreiche Zentralbanker Reden halten, darunter auch Gouverneur Ingves von der Riksbank. Eine Reihe an Unternehmensberichten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...