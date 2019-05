Zug (awp) - Die an der Schweizer Börse SIX kotierte Wisekey International hat in ersten drei Monaten 2019 in der Sparte Cybersecurity/Internet of Things (IoT) einen Umsatz von 8,1 Millionen US-Dollar erzielt. Im gesamten Geschäftsjahr 2018 waren es 29,4 Millionen gewesen. Man habe das Geschäft weiter ausgebaut, heisst es ...

