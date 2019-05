Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Deutscher Auftragseingang im März schwächer als erwartet

Der Auftragseingang der deutschen Industrie hat sich im März schwächer als erwartet entwickelt. Nach Angaben des Statistischen Bundesamts (Destatis) stieg er gegenüber dem Vormonat um 0,6 Prozent und lag arbeitstäglich bereinigt um 6,0 (Februar: 8,1) Prozent unter dem Niveau des Vorjahresmonats. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten einen monatlichen Zuwachs von 1,2 Prozent prognostiziert. Den für Februar zunächst gemeldeten monatlichen Rückgang von 4,2 Prozent revidierte Destatis auf 4,0 Prozent.

Deutscher Industrieumsatz sinkt im März leicht

Der Umsatz im verarbeitenden Gewerbe Deutschlands ist im März leicht gesunken. Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamts (Destatis) verringerte er sich gegenüber dem Vormonat um 0,2 Prozent. Den ursprünglich für Februar gemeldeten Umsatzrückgang von 1,1 Prozent revidierten die Statistiker auf 0,9 Prozent. Der Industrieumsatz ist normalerweise gut mit der Industrieproduktion korreliert.

VP Bank: Auftragsschwäche könnte bald Folgen haben

Die liechtensteinische VP Bank sieht die anhaltend schwache Entwicklung der Auftragseingänge der deutschen Industrie mit Sorge. Chefvolkswirt Thomas Gitzel schreibt in einem Kommentar: "Die Entwicklung ist nun bereits schon seit mehr als einem Jahr eine betrübliche. In Anbetracht eines Auftragsschwunds in den deutschen Schlüsselindustrien klingeln die Alarmglocken."

Praet befürwortet Diskussion über EZB-Strategie

Der scheidende Chefvolkswirt der Europäischen Zentralbank (EZB), Peter Praet, befürwortet eine Diskussion über die geldpolitische Strategie der EZB. Allerdings dürfe dabei nicht der Eindruck entstehen, dass die bestehende Strategie gescheitert sei, sagte Praet in Frankfurt. "Wenn man den Höhepunkt des Zyklus mit Nullzinsen erreicht, was soll die Geldpolitik dann tun?", sagte Praet. Vor dem Hintergrund einer derart veränderten Welt wäre er durchaus dafür, über eine neue Strategie nachzudenken.

Fed: Finanzsystem verwundbar durch riskante Unternehmensschulden

Die steigende Verschuldung von Unternehmen durch riskante Schuldtitel stellt eine Bedrohung für das US-Finanzsystem dar. Zu dem Ergebnis kommt die Notenbank Federal Reserve in einem Bericht. In dem hat sie zum zweiten Mal in sechs Monaten potenzielle Risiken durch bestimmte Arten der Verschuldung von Unternehmen ausgemacht. Potenzielle Risiken sehen die Notenbanker insbesondere bei Hochrisikokrediten, sogenannten Leveraged Loans. Das Marktvolumen beträgt laut Fed 1,1 Billionen US-Dollar.

Australische Notenbank hält Leitzins bei 1,50 Prozent stabil

Die Reserve Bank of Australia (RBA) hat ihre Cash Rate unverändert gelassen, blickt aber verstärkt auf die wirtschaftliche Entwicklung des Landes. Nach Ansicht der Notenbanker ist eine sinkende Arbeitslosigkeit notwendig, um die Inflation auf das Zielniveau von 2 bis 3 Prozent zu heben. Der Leitzins von 1,50 Prozent wurde beibehalten und liegt damit weiterhin auf dem Niveau von August 2016.

Chinas Vizepremier reist zu Handelgesprächen nach Washington

Chinas Handelsministerium hat angekündigt, dass Vizepremier Liu He nach Washington reisen wird, um am Donnerstag und Freitag die Handelsgespräche fortzusetzen. Die Reise von Chinas Chefunterhändler erfolge auf Einladung des US-Handelsbeauftragten Robert Lighthizer und Finanzminister Steven Mnuchin, teilte das Ministerium in einer kurzen Erklärung mit.

USA werfen China vor Handelsgesprächen Verstöße gegen Zusagen vor

Die USA haben China vor einer neuen Gesprächsrunde zur Beilegung des Handelsstreits beschuldigt, sich von bereits gegebenen Zusagen wieder zurückzuziehen. Während der vergangenen Woche habe die US-Regierung eine "Erosion" der Verpflichtungen festgestellt, die Peking im Zuge der bisherigen Verhandlungen "nach unserer Bewertung" eingegangen sei, sagte der US-Handelsbeauftragte Robert Lighthizer dem Wall Street Journal.

US-Finanzministerium gibt Trumps Steuererklärungen nicht heraus

Das US-Finanzministerium hält die Steuererklärungen von Präsident Donald Trump weiter unter Verschluss. Seine Behörde werde der Forderung des für Steuerrecht zuständigen Ausschusses im Repräsentantenhaus nicht nachkommen, die Unterlagen Trumps herauszugeben, schrieb Finanzminister Steven Mnuchin in einem Brief an den demokratischen Ausschussvorsitzenden Richard Neal. Demnach fehlt die rechtliche Grundlage für die Übergabe der Unterlagen des Präsidenten an das Gremium.

Streit in Washington um Russland-Bericht eskaliert weiter

Der Streit in Washington um den Ermittlungsbericht zur Russland-Affäre rund um Präsident Donald Trump eskaliert weiter. In einem dramatischen Schritt haben die oppositionellen Demokraten jetzt ein mögliches parlamentarisches Verfahren gegen Justizminister Bill Barr wegen "Missachtung" des Kongresses angekündigt. Grund ist, dass Barr eine verbindliche Frist verstreichen ließ, um den Parlamentariern eine vollständige Version des Reports von Sonderermittler Robert Mueller ohne geschwärzte Stellen vorzulegen.

EU-Kommissarin kritisiert Altmaiers Industriestrategie

EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager hat die industriepolitische Strategie von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) kritisiert. Der Augsburger Allgemeinen sagte die Politikerin, dass der Schwerpunkt auf die Förderung von europäischen Champions die falsche Strategie sei.

G7-Umweltminister verabschieden Leitlinien zur Artenvielfalt

Die G7-Umweltminister haben sich auf Leitlinien zum Schutz der Artenvielfalt geeinigt. Das teilte der französische Umweltminister François de Rugy nach einem zweitägigen Treffen im nordfranzösischen Metz mit. Die Leitlinien sind nicht verpflichtend und nennen kein konkretes Ziel, das erreicht werden soll. Kurz zuvor hatte der Weltrat für Biodiversität einen alarmierenden Bericht vorgestellt. Demnach sind rund eine Million Tier- und Pflanzenarten vom Aussterben bedroht.

Myanmar entlässt zwei Reuters-Journalisten nach mehr als 500 Tagen aus der Haft

Nach mehr als 500 Tagen im Gefängnis sind zwei in Myanmar inhaftierte Reuters-Journalisten wieder frei. Die wegen ihrer Berichte über die Rohingya-Krise zu sieben Jahren Haft verurteilten Journalisten Wa Lone und Kyaw Soe Oo verließen das Gefängnis in Rangun nach einem Gnadenerlass des Präsidenten, wie Videoaufnahmen der Nachrichtenagentur Reuters zeigten. Wa Lone will seine Arbeit nach eigenen Worten nun wieder aufnehmen.

+++ Konjunkturdaten +++

Niederlande Inflationsrate März war 2,8% - CBS

Niederlande Inflationsrate Apr 2,9% - CBS

Japan/Kfz-Absatz Apr +2,5% gg Vorjahr

Australien März Einzelhandelsumsatz saisonbereinigt +0,3% (PROG: +0,2%)

Australien 1Q Einzelhandelsumsatz -0,1% (PROGNOSE: +0,3%)

Philippinen Verbraucherpreise Apr +3,0% gg Vorjahr (PROG +3,1%)

Philippinen Verbraucherpreise Kernrate Apr +3,4% gg Vorjahr

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

May 07, 2019 03:00 ET (07:00 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.