Die Deutsche Telekom kämpft derzeit an vielen Baustellen. Neben der US-Fusion und der 5G-Versteigerung will der Konzern nun auch in Österreich in den Angriffsmodus schalten. Die Geschäfte werden unter einer neuen Marke gebündelt, beim 5G-Ausbau will der DAX-Konzern auch in der Alpenrepublik aufs Tempo drücken.

Den vollständigen Artikel lesen ...