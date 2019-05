Positiv aufgenommene Geschäftszahlen haben am Dienstag die Stimmung am deutschen Aktienmarkt gehoben. Der Dax notierte in den ersten Handelsminuten 0,2 Prozent fester bei 12.305 Zählern. Auch die Ankündigung Chinas, trotz der jüngsten US-Drohungen zu Handelsgesprächen in die USA zu reisen, sorgte für Zuversicht.

Den vollständigen Artikel lesen ...