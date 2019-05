Die Börse in Istanbul hat am Dienstag angesichts der Annullierung der Kommunalwahl in der türkischen Stadt ihre Talfahrt beschleunigt. Der Leitindex BIST 100 fiel den nunmehr vierten Handelstag in Folge und büßte zuletzt 2,35 Prozent auf 90 801,28 Punkte ein. Inzwischen hat er damit seine Gewinne seit Jahresbeginn wieder komplett abgegeben und ist leicht in die Verlustzone gerutscht. Auch die türkische Lira stand weiter unter Druck.

Es herrsche Verunsicherung und Sorge, dass die politischen Unruhen weiter andauerten und auch der Druck auf die Landeswährung Lira weiter zunehme, hieß es aus dem Handel. Die Wirtschaft der Türkei war gegen Ende des Jahres 2018 in die Rezession abgerutscht.

Mehr als einen Monat nach der Kommunalwahl in der Türkei hat die Wahlkommission die Abstimmung in Istanbul annulliert und eine Wiederholung angeordnet. Damit gab sie am Montag einem Antrag der Regierungspartei AKP von Präsident Recep Tayyip Erdogan statt. Landesweit war Erdogans AKP bei der Kommunalwahl stärkste Partei geworden. Allerdings hatte sie in Metropolen Zuspruch verloren. Vier der fünf größten Städte des Landes gingen an die Opposition./ck/mis

