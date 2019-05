BERLIN (Dow Jones)--Der erwartete niedrigere Steuerzuwachs ist nach Einschätzung von SPD-Haushaltspolitiker Johannes Kahrs keine Überraschung. Dieser könne durch Umschichtungen im Haushalt ohne Schulden abgefedert werden, so der Politiker im ZDF-Morgenmagazin. Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) habe das schwächere Konjunkturwachstum und den sich daraus ergebenden geringeren Steuerzuwachs bereits in der Haushaltsaufstellung eingepreist.

Zuvor hatte das Handelsblatt berichtet, dass alleine der Bund bis 2023 rund 75 Milliarden Euro weniger einnehmen werde als zuletzt erwartet.

"Das heißt, wir sind wieder in der guten alten Zeit, wo das Geld nicht nur von allen Seiten reinkommt in den Bundeshaushalt, sondern wo Minister Schwerpunkte setzen müssen, wo umgeschichtet wird, wo auch mal gespart wird", so Kahrs. "Ich halte das für eine ganz gesunde Entwicklung - jedenfalls keinen Grund, neue Schulden zu machen."

Kahrs erwartet, dass der Bund in 2019 "ein Tickchen mehr Geld" haben wird als zuvor erwartet, aber in den nächsten Jahren würden es 3 bis 4 Milliarden weniger sein.

Daher warnte er die Union vor überzogenen Forderungen für den Bundeshaushalt. "Sie wollen keine neuen Steuern, sie wollen keine neue Schulden machen, sie wollen noch mal Geld zurückgeben als Steuergeschenke und wollen mehr Geld für ihre Ministerien", so Kahrs. "Was die Union will, passt vorne und hinten nicht."

Scholz wird die Ergebnisse der neuen Steuerschätzung am Donnerstag vorstellen.

