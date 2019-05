FCR Immobilien AG mit sehr erfolgreichem Start ins Jahr 2019 DGAP-News: FCR Immobilien AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung FCR Immobilien AG mit sehr erfolgreichem Start ins Jahr 2019 07.05.2019 / 10:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. FCR Immobilien AG mit sehr erfolgreichem Start ins Jahr 2019 - EBT und FFO 2 im 1. Quartal bei rd. 4,5 Mio. Euro bzw. 4,2 Mio. Euro übertreffen bereits gesamtes Vorjahr, Umsatz liegt bei rd. 16,6 Mio. Euro - Dynamisches Wachstum der FCR Immobilien AG setzt sich fort - Direkte Ankaufspipeline von Objekten in Höhe von rd. 69 Mio. Euro München, 07.05.2019: Die FCR Immobilien AG ("FCR", ISIN: DE000A1YC913) ist sehr erfolgreich in das Jahr 2019 gestartet und setzt damit wie erwartet ihren profitablen, dynamischen Wachstumskurs weiter fort. FCR erzielte im ersten Quartal 2019 ein Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen, EBITDA, von 6,9 Mio. Euro bei einem Umsatz in den ersten drei Monaten von rd. 16,6 Mio. Euro. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern, EBIT, belief sich zum 31. März 2019 auf rd. 5,9 Mio. Euro. Nach den ersten drei Monaten im Jahr 2019 lag das Ergebnis vor Steuern, EBT, mit rd. 4,5 Mio. Euro bereits deutlich über dem Vorsteuerergebnis des gesamten Geschäftsjahres 2018, das sich auf rd. 3,0 Mio. Euro bezifferte. Die Funds from Operations unter Hinzurechnung des bereinigten EBITDA Vertrieb sowie unter Berücksichtigung der darauf entfallenden Steuern, FFO 2, erhöhten sich im ersten Quartal 2019 auf 4,2 Mio. Euro und übertrafen damit bereits die FFO 2 für das Gesamtjahr 2018, die sich auf 4,1 Mio. Euro beliefen. Lediglich der Verkauf des Einkaufszentrums in Salzgitter ist dabei bereits in den vorläufigen HGB-Quartalszahlen enthalten. Die Verkäufe der Objekte in Hennef und Würzburg sowie drei weitere, anstehende Verkäufe sind zum Stichtag 31. März 2019 noch nicht berücksichtigt. Auch auf der Ankaufsseite ist die FCR Immobilien AG weiterhin sehr aktiv. In 2019 wurden bereits 6 Objekte mit einem Gesamtvolumen von über 20 Mio. Euro angekauft. Weitere attraktive Immobilien über rd. 69 Mio. Euro befinden sich bereits in der direkten Ankaufspipeline. Aktuell verfügt die FCR über ein Immobilienportfolio mit einem Marktwert von rd. 260 Mio. Euro und einer vermietbaren Gesamtfläche von rd. 260.000 m². Falk Raudies, Gründer und Vorstand der FCR Immobilien AG: "Wir sind so dynamisch in das neue Jahr gestartet, wie wir das Jahr 2018 beendet haben. Damit bin ich sehr zufrieden. Wir konnten unsere operativen Ergebnisse weiter deutlich steigern und auch nach dem 1. Quartal hat sich die positive Entwicklung unvermindert fortgesetzt. Unser Ziel ist, auch weiterhin die sich bietenden Investmentchancen optimal zu nutzen." Über die FCR Immobilien AG Die dynamisch wachsende FCR Immobilien AG ist ein auf Einkaufs- und Fachmarktzentren in Deutschland spezialisierter Investor. Im Fokus stehen Objekte an aussichtsreichen Sekundärstandorten, die durch ihre Lage überdurchschnittliche Renditepotenziale bieten. Ergänzend investiert FCR bei sich bietenden Gelegenheiten europaweit auch in weitere Assetklassen des Immobilienmarktes. Neben einem günstigen Einkauf beruht der Erfolg der FCR Immobilien AG auf wertschaffendem Asset Management und der erfolgreichen Veräußerung optimierter Bestandsobjekte. Derzeit besteht das Portfolio der FCR Immobilien AG aus über 60 Objekten mit einer vermietbaren Fläche von rd. 260.000 m². Zu den Mietern gehören bekannte Marken wie EDEKA, Netto, ROSSMANN, OBI, REWE und ALDI. Die FCR-Aktie (WKN A1YC91, ISIN DE000A1YC913) ist im Scale-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet und wird u.a. auf Xetra gehandelt. 