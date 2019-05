Das sind Nachrichten, die Anleger gerne hören und die sie zufrieden machen. Unser weltbekannter deutscher Sportartikelhersteller Adidas (WKN:A1EWWW) gab am 03.05.2019 seine Zahlen zum ersten Quartal bekannt. Und die konnten sich sehen lassen. Die Investoren griffen bei der Adidas-Aktie dann auch beherzt zu und katapultierten sie auf ein neues Rekordhoch. Schauen wir also mal etwas genauer auf das Unternehmen. Sehr gutes erstes Quartal für Adidas Obwohl der Umsatz unter Produktionsengpässen in Asien ...

Den vollständigen Artikel lesen ...