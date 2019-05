Toronto und Paris (ots/PRNewswire) - Array gab heute die Eröffnung eines Full-Service-Betriebs im Pariser Stadtteil La Défense bekannt. Ein erfahrenes Fachkräfteteam bestehend aus Kundendienst- und Supportmitarbeitern wird in den Büros im Gebäude Tour First, 1 Place Des Saisons seine Tätigkeit aufnehmen.



Mit diesem neuen Standort im Herzen der Beauty-Branche bietet Array ein komplettes Spektrum an Kundendienstleistungen einschließlich Design, Konstruktion, Projektmanagement und Kundenbetreuung in unmittelbarer Nähe zu den großen in Paris angesiedelten Schönheitsmarken.



"Mit der Eröffnung unserer Pariser Niederlassung wollen wir die Dienstleistungen für unseren etablierten Kundenstamm in der Region ausdehnen", sagt Jeff Casselman, President und CEO von Array, "und wir sind stolz darauf, unsere lange, Erfolgsgeschichte in Bezug auf das Schaffen großartiger Einzelhandelserlebnisse direkt an die Türschwelle der weltweit bekanntesten Kosmetikmarken zu bringen. Unsere umfangreichen globalen Ressourcen lassen sich nun mit den Vorteilen eines persönlichen Services vor Ort kombinieren, um unseren in Paris ansässigen Kunden erstklassige Merchandising-Lösungen anzubieten."



Arrays jüngste Übernahme von Willson & Brown in Europa hat kosteneffiziente, skalierbare globale Produktionskapazitäten verbessert und für Array einen Eintrittspunkt in den europäischen Prestige Beauty Space geschaffen. Damit baut das Unternehmen seine Position als hochwertiger, agiler Partner führender Marken und Einzelhändler in Europa, Großbritannien und dem Nahen Osten weiter aus.



Casselman weiter: "Mit der Unterstützung der umfangreichen globalen Ressourcen und Kenntnisse von Array werden unsere Niederlassungen in Paris, Europa und Amerika Array als den bevorzugten globalen Partner für globale Kosmetikmarken positionieren."



Neben dem neuen Pariser Büro hat Array zudem Niederlassungen in Toronto und Bradford, Kanada; New York und Long Island, USA; Mexiko-Stadt, Mexiko; Shenzhen und Shanghai, China; Warschau, Polen; Hamburg, Deutschland und Leicester, Großbritannien.



INFORMATIONEN ZU WILLSON & BROWN



Willson & Brown ist ein führendes, europaweit vertretenes, Point-of-Sale-Unternehmen mit einer eindrucksvollen Erfolgsbilanz. Das Unternehmen entwirft, erstellt, installiert und wartet Point-of-Sale-Systeme für die Bereiche Kosmetik, Getränke, Waren des täglichen Bedarfs und Unterhaltungselektronik. Die Firma bietet ihren Kunden ein breites Spektrum an maßgeschneiderten Shop-in-Shop-Einrichtungen, permanenten Bodenständern, Ladenthekenaufstellern und Werbematerialien. Das 1995 gegründete Unternehmen ist heute in mehr als 65 Ländern der Welt tätig und beschäftigt über 800 Mitarbeiter. Die Firma Willson & Brown hat ihren Hauptsitz in Warschau, Polen, und Niederlassungen in Leicester, Großbritannien und in Hamburg.



Internet: http://www.willson-brown.com



INFORMATIONEN ZU ARRAY



Array ist der führende Anbieter von In-Store-Merchandising-Lösungen für weltweit führende Einzelhändler und Markenhersteller in der Beauty-Branche. Seit über 35 Jahren genießen die Kunden von Array ein beispielloses Spektrum an Dienstleistungen vor Ort, herausragende kreative Innovationen, echte globale Produktionskapazitäten, umfassende Logistik und komplette Installations- und Folgedienstleistungen. Das Resultat sind Displays und Einrichtungen, die von Brand-Marketingspezialisten und Händlern weltweit geschätzt werden. Array hat seinen Hauptsitz in Toronto, Kanada und beschäftigt über 1400 Mitarbeiter in Betrieben in Toronto und Bradford, Kanada; New York City und Long Island, USA; Mexiko-Stadt, Mexiko und Shenzhen, China.



Creating great experiences!



Internet: www.arraymarketing.com



LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/array-marketing/



Array: Jeffrey K. Casselman, President und CEO, +1-416-299-4865, E-Mail: inquiry@arraymarketing.com, Tour First, 1 Place Des Saisons, Paris, Frankreich



