BERLIN (Dow Jones)--Vor dem Berlin-Besuch seines US-Amtskollegen Mike Pompeo hat Bundesaußenminister Heiko Maas die Bedeutung Amerikas hervorgehoben. "Praktisch alle internationalen Großthemen und Konflikte lassen sich nur im Dialog mit den USA bearbeiten und lösen", sagte der SPD-Politiker dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

"Wir brauchen den engen Draht nach Washington. Deshalb haben wir ein vitales Interesse daran, bei den dringenden internationalen Fragen eng mit den Amerikanern zusammenzuarbeiten und die europäische Position zu vertreten", betonte Maas.

Maas trifft den Vertreter der US-Regierung am Dienstagnachmittag in Berlin, am Abend empfängt dann Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) den Amerikaner. Die Liste der zu besprechenden Themen beinhaltet die Lage in der Ukraine, in Venezuela, im Iran und in Syrien. Außerdem wollten beide Minister nach Angaben von Maas auch über das Verhältnis zu Russland und China sprechen.

Es wird auch erwartet, dass Pompeo die aus amerikanischer Sicht unzureichenden deutschen Verteidigungsausgaben ansprechen wird. Außerdem wirft US-Präsident Donald Trump Deutschland unfaire Handelspraktiken vor und kritisiert Deutschlands Beteiligung an dem umstrittenen deutsch-russischen Gaspipeline-Projekt Nord Stream 2.

