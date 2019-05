PowerCell will weiter expandieren und einen Fuß in die Tür zu neuen, lukrativen Märkte stellen. China ist so ein Markt: Die Schweden haben bereits Aufträge aus dem Reich der Mitte erhalten. Nun will PowerCell dort die Schlagzahl erhöhen und eine Vertriebsstelle eröffnen. An der Börse kommt der Schritt sehr gut an, die Aktie gibt wieder Gas und kann kräftig zulegen.

Den vollständigen Artikel lesen ...