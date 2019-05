Die amerikanische Restaurantkette Yum Brands, Inc. (ISIN: US9884981013, NYSE: YUM) wird eine Quartalsdividende in Höhe von 42 US-Cents ausbezahlen. Das Unternehmen mit Firmensitz in Kentucky schüttet auf das Gesamtjahr gerechnet 1,68 US-Dollar aus. Das entspricht beim aktuellen Börsenkurs von 102,41 US-Dollar (Stand: 6. Mai 2019) einer Dividendenrendite von 1,64 Prozent. Die Auszahlung der Dividende erfolgt am 7. Juni 2019 (Record ...

