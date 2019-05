Die FCR Immobilien AG (ISIN DE000A1YC913) ist sehr erfolgreich in das Jahr 2019 gestartet und setzt damit wie erwartet ihren profitablen, dynamischen Wachstumskurs weiter fort. FCR erzielte im ersten Quartal 2019 ein Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen, EBITDA, von 6,9 Mio. Euro bei einem Umsatz in den ersten drei Monaten von rd. 16,6 Mio. Euro. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern, EBIT, belief sich zum 31. März 2019 auf rd. 5,9 Mio. Euro. Nach den ersten drei Monaten im Jahr 2019 lag das Ergebnis vor Steuern, EBT, mit rd. 4,5 Mio. Euro bereits deutlich über dem Vorsteuerergebnis des gesamten Geschäftsjahres 2018, das sich auf rd. 3,0 Mio. Euro bezifferte. Die Funds from Operations unter Hinzurechnung des bereinigten EBITDA Vertrieb sowie unter Berücksichtigung der darauf entfallenden Steuern, FFO 2, erhöhten sich im ersten Quartal 2019 auf 4,2 Mio. Euro und übertrafen damit bereits ...

