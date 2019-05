Dow Jones hat von presse1.de eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Geschäftsbericht 2018 l 70 Jahre Jugendherbergen(press1) - Mainz, 07. Mai 2019 - Das Jahr 2019 ist ein ganz besonderesKapitel in der Erfolgsgeschichte der Jugendherbergen in Rheinland-Pfalzund im Saarland. Der DJH-Landesverband feiert sein 70-jähriges Jubiläum.Herzliche Gastgeber - Früher wie heute1949 begann alles mit 43 Jugendherbergen, 2.087 Betten plus 1.259 Notlagerund 198.072 Übernachtungen. Es folgten 70 Jahre bewegteJugendherbergsgeschichte: die Gründung des Landesverbands Rheinland-Pfalzim Kurfürstlichen Schloss zu Mainz, der Zusammenschluss mit demLandesverband Saarland und es entstanden neue moderne Jugendherbergen.Heute zählen wir fast 6.000 Betten mit weit über 1 Million Übernachtungenund nahezu 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.Vom einfachen Mehrbettzimmer zum komfortablen Gästezimmer, vomGemeinschaftswaschraum zum eigenen Bad mit Dusche und WC - während sichEinrichtung und Ausstattung der Familien- und Jugendgästehäuser gewandelthaben, blieben sich Die Jugendherbergen in Rheinland-Pfalz und im Saarlandin den letzten 7 Jahrzehnten ihrem Herzstück treu: Sie bieten Zeit undRaum, um Menschen aus aller Welt zusammen zu führen und Gemeinschaft füralle Generationen erlebbar zu machen.Geschäftsbericht - Die Zahlen sprechen erneut für sichIm Jahr 2018 zählten Die Jugendherbergen in Rheinland-Pfalz und imSaarland 45 Häuser mit 5.930 Betten. Die Übernachtungen lagen bei1.029.376 - im Vergleich zum Vorjahr eine Steigerung um 27.557Übernachtungen bzw. 2,8 %. Einen Anstieg gab es auch bei der Auslastungder Jugendherbergen - von 62,8 % auf 63,3 %.Hier ein Blick auf weitere Zahlen: Bei den Familienübernachtungen sind dieJugendherbergen in Rheinland-Pfalz und im Saarland mit 34,6 % bzw. 356.646Übernachtungen erneut bundesweiter Spitzenreiter. Direkt dahinter folgendie weiteren Gästesegmente "Klassenfahrten" mit 33,1 % bzw. 340.332Übernachtungen und "Gruppen" mit 29,0 % bzw. 298.378 Übernachtungen.Modernisierungen setzen die Erfolgsstory fortDie Erfolgsgeschichte der Jugendherbergen in Rheinland-Pfalz und imSaarland basiert nicht zuletzt auf Investitionen in die Zukunft. Dazuzählt die 2016 begonnene Modernisierungsoffensive mit einem Volumen von 40Millionen Euro. Nach der Inbetriebnahme der komplett saniertenJugendherberge Wolfstein und der Erweiterung der Jugendherberge Trier in2018, folgten in diesem Jahr die Eröffnung der grundlegend modernisiertenJugendherberge Worms und die Inbetriebnahme des neuenJugendherbergsstandortes in Pirmasens. Weitere Bauprojekte wie dieErweiterung der Jugendherberge Speyer, die Modernisierung und Erweiterungder Jugendherberge Saarburg und die Modernisierung der Jugendherberge St.Goar sind im Gange. Die größte Investitionsoffensive in der Geschichte desLandesverbandes wird die Übernachtungszahlen, die mit über 1 Mio.Übernachtungen auf sehr gutem Niveau liegen, weiter steigern.Zeichen: 2.863Kontaktadresse für die Presse:Die Jugendherbergenin Rheinland-Pfalz und im SaarlandZentraleIn der Meielache 155122 MainzAnsprechpartner:Jessica BorowskiLeiterin Marketing und ProgrammeTelefon 06131 / 37446-30Telefax 06131 / 37446-22mailto:borowski@diejugendherbergen.dehttp://www.DieJugendherbergen.deDies ist eine Mitteilung von press1.de. Für den Inhalt ist ausschließlich press1.de verantwortlich. Rückfragen zu dieser Originaltext-Meldung richten Sie bitte ausschließlich an das jeweils herausgebende Unternehmen./p>

(END) Dow Jones Newswires

May 07, 2019 03:55 ET (07:55 GMT)