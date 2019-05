Hannover - Die Hannover Rück hat die Katastrophen vom Jahresbeginn im Vergleich mit den Konkurrenten gut weggesteckt. Auch dank besserer Geschäfte in der Personen-Rückversicherung verdiente der weltweit viertgrösste Rückversicherer im ersten Quartal unter dem Strich fast 294 Millionen Euro und damit gut sieben Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie er am Dienstag in Hannover mitteilte. Die Konkurrenten Swiss Re aus der Schweiz und Scor aus Frankreich hatten wegen hoher Schäden Gewinneinbrüche hinnehmen müssen.

Mit ihren Quartalszahlen übertraf die Hannover Rück auch die Erwartungen von Analysten. Am Finanzmarkt kamen die Nachrichten entsprechend gut an. Kurz nach Handelsstart gewann die Hannover-Rück-Aktie 2,12 Prozent auf 134,70 Euro und gehörte damit zu den stärksten Werten im MDax . Seit dem Jahreswechsel hat sie bereits um mehr als 14 Prozent zugelegt.

Der scheidende Hannover-Rück-Chef Ulrich Wallin sieht den Konzern nach dem ersten Quartal auf Kurs, 2019 wie geplant einen Überschuss von etwa 1,1 Milliarden Euro zu erzielen. Das wäre etwas mehr als die 1,06 Milliarden aus dem Jahr 2018. Wallin geht in den Ruhestand und übergibt mit Ablauf der Hauptversammlung an diesem Mittwoch (8. Mai) die Konzernführung an den früheren Swiss-Re-Manager Jean-Jacques Henchoz.

Hochwasser in Australien und Sturmtief "Eberhard" in Deutschland belasten

Am teuersten schlugen bei der Hannover Rück im ersten Quartal das Hochwasser in Australien und Sturmtief "Eberhard" in Deutschland ...

