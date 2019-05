Berlin (ots) -



Endlich ist es soweit: Das Britische Königshaus ist um einen Thronfolger reicher. Weltweit haben Royal-Fans sehnsüchtig auf diesen Moment gewartet und auch in Entenhausen ist der königliche Nachwuchs das top Nachrichten-Thema: Mit entenstarken Exklusiveinblicken ins Königshaus präsentiert Walt Disneys Lustiges Taschenbuch im fünften Band der adeligen Comicreihe das Neueste von Hofe.



Und nicht nur das: Während lautes Babygeschrei den Palast des Vereinigten Königreichs dominiert, muss sich Sir Dagobert Duck vor hinterhältigen Angriffen schützen. Der gemeine Finanzier Kleverfeller scheut keine Mühen, um Sir Dagobert eins auszuwischen. Selbst wenn es auf die Kosten anderer geht, ergötzen wir uns im LTB an der genüsslichen Gerüchteküche: Heimliche Liebe, böse Verschwörungen und passionierte Leidenschaft für Kunst und Kultur - das herzerwärmende Epos der "kleinen großen D(r)amen" lässt kein Auge trocken! In trockenen Tüchern hingegen scheint der Sieg des königlichen Champions beim Tennisturnier des Königs zu sein. Ihn sicher durch das Turnier zu bringen, vermag eine Fingerübung für die drei Mausketiere zu werden.



Das LTB Royal Nr. 5 (7,99 Euro) gibt es seit dem 12. April im Handel und entzückt die Leser mit 13 spannenden Geschichten in die Welt des Entenhausener Adels:



Royale Erste Worte



Kleine große D(r)amen Erster Akt Zweiter Akt Dritter Akt Vierter Akt



Auf dem Jahrmarkt: Des Sammlers Leid Ein verhängnisvoller Nieser In der Würze liegt die Kraft Auf dem Jahrmarkt: Des Königs Lektüre Drachenritter Donald Auf dem Jahrmarkt: Des Königs Kostüm Königlicher Rap mit Pepp Das Turnier seiner Majestät



Weitere Informationen auf unserer Homepage www.egmont.de. Für Rezensions- und Verlosungsexemplare wenden Sie sich bitte an den untenstehenden Pressekontakt:



