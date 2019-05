Aktie im Fokus - Sartorius Vz.: Fast unbeeindruckt von der schlechten Börsenstimmung ...

Fast unbeeindruckt von der schlechten Börsenstimmung am gestrigen Montag präsentierten sich die Vorzugsaktien von Sartorius. Zum Handelsschluss steht ein Plus von 0,42 Prozent auf 165,50 Euro auf dem Kurszettel im Xetra Handel. Damit liegt die Aktie nur zehn Cent unter ihrem Rekordhoch bei 165,60 Euro, welches am 30. April 2019 erreicht wurde.

Gelingt der Aktie der Sprung über die bisherige Rekordmarke, könnte dies als Kaufsignal gewertet werden. Danach sind auf der Oberseite im Moment keine weiteren signifikanten Widerstände auszumachen. Nach unten hin ist die Aktie gut unterstützt, Unterstützungsmarken finden sich bei 160,20, 154,20, 153,40, und 147,60 Euro.

