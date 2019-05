Frankfurt - Auf der jährlichen User Conference Knowledge19 in Las Vegas/USA kündigten ServiceNow und Google ihre strategische Partnerschaft an. Mit der intelligenten und intuitiven Now Platform von ServiceNow in Verbindung mit den bahnbrechenden und transformativen Technologien von Google Cloud können Kunden jetzt noch besser Innovationen voranbringen, ihren Marktanteil vergrössern und IT-Kosten senken.

Die Zusammenarbeit hat das Ziel, gemeinsamen Kunden den Wechsel in die Cloud und die tägliche Arbeit mit Hilfe von künstlicher Intelligenz (KI) zu vereinfachen.

"Mit der Partnerschaft wollen wir Kunden dabei unterstützen, schneller in die Cloud zu wechseln, und digitale Workflows bereitstellen, die die Produktivität steigern und grossartige Erfahrungen für Mitarbeiter und Unternehmen schaffen", sagt Pablo Stern, Senior Vice President und General Manager of IT Workflows bei ServiceNow. "Gemeinsame Kunden werden das Beste aus beiden Welten herausholen: ein nahtloses Erlebnis maximiert den Wert von Cloud-Investitionen und KI optimiert die tägliche Arbeit. Ich freue mich darauf, diesen Innovationsstrom weiter anzutreiben, um den Menschen die Arbeit zu erleichtern."

"Diese Partnerschaft ist ein natürlicher Schritt. Google Cloud und ServiceNow werden eng zusammenarbeiten, damit Unternehmen das Meiste ...

Den vollständigen Artikel lesen ...