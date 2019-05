Hamburg/Gütersloh (ots) -



DIE ZEIT veröffentlicht heute im ZEIT Studienführer 2019/20 sowie auf ZEIT CAMPUS ONLINE die neuesten Ergebnisse des Hochschulrankings vom Centrum für Hochschulentwicklung (CHE). Das Ranking ist mit über 150.000 befragten Studierenden und mehr als 300 untersuchten Universitäten und Fachhochschulen der umfassendste und detaillierteste Hochschulvergleich im deutschsprachigen Raum.



Neben Fakten zu Studium, Lehre und Forschung umfasst das Ranking Urteile von Studierenden über die Studienbedingungen an ihrer Hochschule. Der ZEIT Studienführer veröffentlicht auf 292 Seiten Auszüge aus dem Ranking und beantwortet die wichtigsten Fragen rund um den Einstieg ins Studium, hilft bei der Entscheidung für das richtige Studienfach und den passenden Studienort und gibt Tipps zu Studienbewerbung und -finanzierung. Ergänzt wird dies durch das Online-Angebot von ZEIT CAMPUS ONLINE: Interaktive Suchmöglichkeiten unterstützen dabei, aus dem gesamten Ranking entsprechend der individuellen Studienbedürfnisse die passende Hochschule zu finden. Mit dem Hochschulranking bietet das CHE Studieninteressierten seit über 20 Jahren Informationen und Transparenz für mehr als 30 Fächer.



Jedes Fach wird im Dreijahresrhythmus neu bewertet. Für 2019/20 sind dies folgende Fächer: Anglistik/Amerikanistik, Architektur, Bauingenieurwesen, Biotechnologie, Chemieingenieurwesen/Angewandte Chemie, Elektro- und Informationstechnik, Energietechnik, Erziehungswissenschaft, Germanistik, Maschinenbau, Mechatronik, Physikalische Technik, Psychologie, Romanistik, Umweltingenieurwesen/Bau, Umwelttechnik, Verfahrenstechnik und Werkstofftechnik/ Materialwissenschaft



In den Tabellen im Anhang finden Sie alle Spitzengruppenergebnisse der Hochschulen für diese Standorte:



- Aalen - Albstadt - Biberach an der Riß - Esslingen - Freiburg i.Br. - Göppingen - Heidelberg - Heilbronn - Isny im Allgäu - Karlsruhe - Konstanz - Künzelsau - Lörrach - Mannheim - Offenburg - Pforzheim - Reutlingen - Sigmaringen - Stuttgart - Tübingen - Tuttlingen - Ulm - Villingen-Schwenningen - Weingarten



