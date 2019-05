FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 07.05.2019 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS HSBC PRICE TARGET TO 600 (620) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS INITIATES 4IMPRINT GROUP WITH 'OVERWEIGHT' - TARGET 4500 PENCE - BERENBERG CUTS NMC HEALTH PRICE TARGET TO 3600 (4700) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS NMC HEALTH PRICE TARGET TO 3600 (4700) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES HILTON FOOD PRICE TARGET TO 950 (890) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES LONDON STOCK EXCHANGE PRICE TARGET TO 5670 (5260) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES SHELL B PRICE TARGET TO 2700 (2600) PENCE - 'HOLD' - CREDIT SUISSE CUTS MICRO FOCUS TARGET TO 1340 (1469) PENCE - 'UNDERPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES SMITH & NEPHEW TARGET TO 1490 (1390) PENCE - 'NEUTRAL' - FTSE INDICATED -0.51% TO 7343 (CLOSE: 7380.64) POINTS BY IG - HSBC CUTS CENTRICA TO 'REDUCE' ('HOLD') - TARGET 90 (120) PENCE - HSBC CUTS FERREXPO PRICE TARGET TO 275 (340) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN RAISES RENTOKIL INITIAL PRICE TARGET TO 395 (375) PENCE - 'OVERWEIGHT' - LIBERUM CUTS 4IMPRINT GROUP TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 2500 (2300) PENCE - LIBERUM CUTS 4IMPRINT GROUP TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 2500 (2300) PENCE - ODDO BHF RAISES ASTRAZENECA PRICE TARGET TO 7200 (7000) PENCE - 'BUY' - ODDO BHF RAISES GLAXOSMITHKLINE PRICE TARGET TO 1640 (1590) PENCE - 'NEUTRAL' - RBC RAISES B & M PRICE TARGET TO 450 (425) PENCE - 'TOP PICK' - UBS CUTS LLOYDS PRICE TARGET TO 75 (80) PENCE - 'BUY'



