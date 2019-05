Im Vormittagshandel kostete die Gemeinschaftswährung Euro 1,1199 Dollar und damit wieder in etwa so viel wie am Vorabend.Zum Franken notiert der Euro mit 1,1405 geringfügig höher und damit wieder knapp über der Marke von 1,14. Der Dollar notiert zum Franken nach leichten Verlusten am Morgen mit 1,0183 am Vormittag wieder ...

Den vollständigen Artikel lesen ...