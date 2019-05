Die deutsche Finanzaufsicht Bafin warnt angesichts der Konjunktureintrübung die Geldhäuser vor einer zu laxen Kreditvergabe. Deutschland blicke auf ein wirtschaftlich erfolgreiches Jahrzehnt zurück, in dem die Quote der notleidenden Kredite deutlich gesunken sei, sagte Raimund Röseler, oberster Bankenaufseher bei der Bafin am Dienstag in Frankfurt. "Aber die Zeiten können sich ändern."

Angesichts hoher Liquidität im Markt bei gleichzeitig begrenzter Kreditnachfrage könnten viele Banken versucht sein, Kredite zu besonders guten Konditionen zu vergeben, erläuterte Röseler. "Eine mögliche Erosion der Kreditvergabestandards in Verbindung mit einer reduzierten Risikovorsorge kann eine Gefahr für die Finanzstabilität darstellen." Gemeinsam mit der Deutschen Bundesbank hat die Bafin daher eine Umfrage zu den Vergabestandards bei knapp 100 Instituten in Deutschland gestartet. Die Ergebnisse stehen noch aus.

Zugleich drückt die Zinsflaute die Gewinne von Banken und Sparkassen. Die Aufseher von Bafin und Bundesbank beobachten die vergleichsweise niedrige Profitabilität der Branche schon seit längerer Zeit mit Sorge. Bafin-Präsident Felix Hufeld wies mit Blick auf Risiken wie Zinstief und Konjunkturabkühlung daraufhin, dass die Akteure auf den Finanzmärkten untereinander stark vernetzt seien. "Die Gefahr der Ansteckung ist grundsätzlich also groß." Hufeld warnte davor, sich auf den Erfolgen der Regulierung nach der Finanzkrise auszuruhen. Ständige Wachsamkeit sei das höchste Gebot./mar/DP/fba

