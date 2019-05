Rendity GmbH: Rendity startet erstmals Investment in deutsche Bestandsimmobilien DGAP-News: Rendity GmbH / Schlagwort(e): Immobilien Rendity GmbH: Rendity startet erstmals Investment in deutsche Bestandsimmobilien 07.05.2019 / 11:50 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. PRESSEMITTEILUNG Rendity startet erstmals Investment in deutsche Bestandsimmobilien - Investment in zwei vollvermietete Bestandsobjekte in Leipzig - Attraktives Mietsteigerungspotenzial in der am stärksten wachsenden Stadt Deutschlands - Anleger erhalten 4,5 Prozent Rendite bei 48 Monaten Laufzeit Wien, 07.05.2019 - Das auf Immobilien spezialisierte Wiener Crowdinvestmentunternehmen Rendity rollt sein in Österreich bereits etabliertes Konzept "Rendity Income" nun auch auf Deutschland aus. Dabei können stark sicherheitsorientierte Investoren mit Beträgen ab 500 Euro in vollvermietete Bestandsimmobilien investieren. Rendity platziert in Österreich derzeit monatlich ein bis zwei Projekte aus den Produktlinien "Rendity Income" (Bestandsimmobilien) und "Rendity Growth" (Entwicklungsprojekte). Das erste Projekt wird in Leipzig, der am schnellsten wachsenden Stadt Deutschlands, realisiert. Dabei handelt es sich um ein Portfolio aus zwei vollvermieteten Jahrhundertwendehäusern in ausgezeichnetem baulichen Zustand in gefragten Lagen in den Stadtteilen Südvorstadt und Gohlis. Anleger können sich bereits ab 500 Euro an dem Projekt beteiligen und erhalten eine Rendite von 4,5 Prozent bei vierteljährlicher Ausschüttung und 48 Monaten Laufzeit. Insgesamt sollen durch die Crowd 500.000 Euro aufgebracht werden. Die beiden Häuser umfassen 29 Mietwohnungen mit einer Nutzfläche von insgesamt rund 2.220 m2. Sie sind vollständig vermietet und bringen jährliche Mieteinnahmen von 152.000 Euro, bei Neuvermietungen besteht in den kommenden Jahren beachtliches Potenzial für weitere Steigerungen. Das laufende Asset Management erfolgt durch das renommierte Immobilienunternehmen JR Partners GmbH, das Immobilien im Gesamtwert von über 100 Mio. Euro verwaltet. "Leipzig ist einer der attraktivsten Immobilienmärkte in Deutschland und für Investoren außerordentlich interessant", sagt Rendity-Gründer Tobias Leodolter. In den vergangenen fünf Jahren ist die Stadt pro Jahr um 10.000 bis 12.000 Einwohner gewachsen. Aktuell leben rund 600.000 Menschen in der größten Stadt des Bundeslands Sachsens. "Leipzig bietet wirtschaftliche Stärke, ein breites Kulturangebot und zahlreiche Hochschulen. Darüber hinaus ist Leipzig eine der grünsten Städte Deutschlands mit hoher Lebensqualität - das alles sind exzellente Perspektiven für Investments in Wohnimmobilien", so Leodolter. Über JR Partners: JR PARTNERS verwaltet des Immobilienvermögen von Privatpersonen, Family Offices und Stiftungen. Das Leistungsportfolio umfasst den Investitionsprozess, laufendes Asset und Portfolio Management sowie die Deinvestitionsphase. Das Management-Team verfügt über umfangreiche Erfahrung und ein ausgezeichnetes Netzwerk im deutschen und österreichischen Immobilienmarkt. In den letzten 12 Jahren wurden durch das Management Immobilien im Wert von über 2,0 Mrd. EUR an- und verkauft sowie im Asset Management betreut. www.jrpartners.at Über Rendity: Das 2015 von Lukas Müller, Tobias Leodolter und Paul Brezina gegründete Start-Up Rendity ist auf Crowdinvesting für Immobilien spezialisiert. Rendity konzentriert sich bei der Projektauswahl auf urbane Lagen und konnte seit dem Start im August 2015 bereits 20 Projekte mit einem Gesamtvolumen von mehr als 15 Mio Euro erfolgreich platzieren. Bisher wurden mehr als 2 Mio Euro an Investoren zurückgezahlt. Web: https://rendity.com; FB: fb.com/renditycom; Twitter: @rendity; Instagram: @renditycom Rückfragehinweis: Thomas Brey M&B PR, Marketing, Publikationen e.U. T +43 (0) 1 233 01 23 15 M +43 676 542 39 09 brey@mb-pr.at 07.05.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 807999 07.05.2019 AXC0182 2019-05-07/11:51