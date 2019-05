Der stark in die Kritik geratene Wohnungskonzern Vonovia hat dank der Zukäufe in Schweden und Österreich ein starkes erstes Quartal verbucht. Der operative Gewinn stieg im Jahresvergleich um 20 Prozent. Für das Gesamtjahr 2019 hob das Unternehmen angesichts der guten Rahmenbedingungen die Prognosen an. DER AKTIONÄR setzt weiter auf die Aktie.

