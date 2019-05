++ Neuigkeiten zum Handelsabkommen entscheidend ++ Erneute Spannungen zwischen den USA und China könnten verheerende Folgen haben ++ EZB-Chefökonom Praet äußert sich zur künftigen Geldpolitik ++ DE30 stößt auf interessantes technisches Niveau ++Weltweit war es für die Aktienmärkte bisher ein turbulenter Wochenauftakt. Der S&P 500 eröffnete deutlich tiefer, nachdem US-Präsident Donald Trump ankündigte, am kommenden Freitag Zölle auf chinesische Waren zu erheben. Der marktbreite US-Aktienindex prallte im H4-Chart am 200er EMA ab und war bemüht das offene Gap wieder schließen. Dies gelang auch fast, allerdings kam es am Ende der US-Sitzung zu einem erneuten Ausverkauf, da Washington Peking beschuldigte, bei einigen Bekenntnissen einen Rückzieher ...

