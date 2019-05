Die Baader Bank hat die Einstufung für Rational nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 565 Euro belassen. Der Großküchenausrüster habe in diesem Quartal im Gegensatz zum Vorjahresquartal von positiven Währungseffekten profitiert, schrieb Analyst Peter Rothenaicher in einer am Dienstag vorliegenden ersten Einschätzung. Der Umsatzanstieg sei beeindruckend, doch angesichts der Erholung der Aktie seit Dezember sei dies bereits im aktuellen Kursniveau eingepreist./stk/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2019 / 08:51 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0026 2019-05-07/12:10

ISIN: DE0007010803