Berlin (ots) - 7. Mai 2019 - Wer von Berlin mit dem ICE nach Hamburg fahren will, kann das bald im Halbstundentakt. Wie das Wirtschaftsmagazin 'Capital' aus Bahnkreisen erfahren hat, wird die Deutsche Bahn ab dem Fahrplanwechsel im Dezember 2020/21 ihre Fahrten auf der Strecke verdoppeln. Bisher fährt jede Stunde ein ICE. Durch die Aufstockung kann die DB rund 20 Prozent mehr Passagiere auf der Strecke befördern.



Mit dem verbesserten Angebot greift die Deutsche Bahn auf einer ihrer wichtigsten Pendler-Strecken an. Die Strecke gehört neben der Hochgeschwindigkeitsstrecke München-Berlin zu den Rennern der Bahn. Die Erweiterung soll zudem ein Vorgeschmack auf den Deutschland-Takt sein, der in ein paar Jahren realisiert werden soll, heißt es in Bahnkreisen weiter. Außerdem ist es der Versuch der DB, ihr schlechtes Image zu verbessern. Zuletzt machte das Unternehmen vor allem mit unpünktlichen Zügen und schlechtem Baustellen-Management Schlagzeilen. Die Fahrtzeit auf der Strecke wird weiterhin 1,40 Stunden sein.



OTS: Capital, G+J Wirtschaftsmedien newsroom: http://www.presseportal.de/nr/8185 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_8185.rss2



Pressekontakt: Monika Dunkel, Redaktion 'Capital', Telefon: 030/220 74-5124 E-Mail: dunkel.monika@capital.de www.capital.de