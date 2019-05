Frankfurt am Main (ots) - Ab sofort ergänzt der Anbieter für Karriere-Events und -Services für angehende Akademiker/innen das Portfolio der F.A.Z.



Die Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH (F.A.Z.) kauft das Unternehmen IQB Career Services GmbH (IQB) und erschließt sich damit einen neuen Zugang zu jungen Zielgruppen. IQB ist als Anbieter für Karriere-Events und -Services für angehende Akademikerinnen und Akademiker bereits erfolgreich im Markt etabliert. Zum Angebot von IQB gehören On- und Off-Campus-Recruitingmessen sowie Online-Jobportale, die auf einzelne Universitäten individuell zugeschnitten sind. Mit dem Erwerb von IQB steigt die F.A.Z. in den Recruitingmarkt für Absolventen und Young Professionals ein.



IQB wird in einem strukturierten Prozess an die F.A.Z.-Gruppe herangeführt. Dabei bleibt die unternehmerische Initiative und Flexibilität als wesentliche Erfolgsbedingung erhalten.



Die F.A.Z. setzt durch strategische Zukäufe darauf, jüngere Zielgruppen stärker an die Marke heranzuführen. Die Nähe zur F.A.Z. und ihrem Marken- und Geschäftsmodellverständnis ist dabei essentiell. Der Fokus liegt auf Unternehmen, die erfolgreich Angebote für Auszubildende, Studierende und Berufseinsteiger entwickeln.



