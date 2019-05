München (ots) - Mehr als 350.000 Mitglieder können sich künftig auf Kongressen und Konferenzen rund um SAP-Produkte und deren Anwendungen in der Betriebspraxis informieren und austauschen



München, 7. Mai 2019 - Der international tätige Event-Bereich von IDG Communications wird künftig für "SAPinsider", die weltweit größte Community- und Informationsplattform für SAP-Anwender mit mehr als 350.000 Mitgliedern, die vom US-Medienhaus Wellesley Information Services (WIS) betrieben wird, das internationale Event-Programm durchführen. Geplant sind Kongresse und Konferenzen in mehr als 20 Ländern.



"IDG steht für hochwertige Inhalte, ein internationales Experten-Netzwerk und effektive Networking-Veranstaltungen", erklärt York von Heimburg, President of International IDG Communications. "Wir freuen uns, als exklusiver Partner von SAPinsider den weltweiten Ausbau von Dialog-Plattformen für die SAP-Anwendergemeinde in Zukunft mit zu gestalten und durchführen zu können," ergänzt Michael Beilfuß, Senior Vice President International Events.



SAPinsider ist seit mehr als 20 Jahren eng mit SAP verbunden, um den weltweiten Dialog zwischen den Anwendern und Entscheidern bei der Auswahl, Implementierung und Integration von SAP-Systemen in Unternehmen zu organisieren. Die Themen der Konferenzen werden vom SAPinsider-Research-Team und IDG gemeinsam entwickelt, die sich dazu mit den renommiertesten SAP-Experten und führenden Anwendern des Netzwerks über aktuelle Entwicklungen und Fragestellungen austauschen.



