Am deutschen Aktienmarkt ging es am Montag insgesamt deutlich abwärts, die Papiere von Siemens Healthineers machten da keine Ausnahme. Bis zum Nachmittag rutschten diese um rund drei Prozent auf rund 36,84 Euro nach unten - ungefähr der Wert, den man bereits vor einem Monat erreicht hatte. Dabei hatte der Medizintechnikspezialist doch erst in der Vorwoche ein offensichtlich starkes zweites Quartal des seit Oktober 2018 laufenden Geschäftsjahres gemeldet. Marktbeobachter sind bei dem Unternehmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...