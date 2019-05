Das Aktienteam der 3 Banken Generali KAG einigt sich seit einiger Zeit auf "50 beste Ideen", freilich mit etwas Österreich-Bias, wie es die Anleger auch erwarten dürfen und es von der Performance her (3 Banken Österreich Fonds ist ja top) auch gerechtfertigt ist. Im hauseigenen Fondsjournal erklärt Peter Ganglmair die Idee der Strategie "Beste Ideen": "Als aktive Manager decken wir viele Investmentstile und Themen ab. Angefangen von einem reinem Österreich-Fonds über Value- und Dividendenstrategien bis zu Sachwerte-Aktien. Für den Fonds-Anleger hat diese breite Produktpalette natürlich einen großen Charme, da dieser sich damit sein Portfolio zusammenbauen kann oder gezielt in gewisse Fonds investiert. Ein aktiver Manager hat anders als ein ...

