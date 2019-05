(shareribs.com) London 07.05.2019 - Brent- und WTI-Rohöl liegen auch am Dienstag unter Druck, Brent-Rohöl hat sich zuvor aber wieder über die Marke von 70 USD bewegt. Der Handelsstreit zwischen China und den USA beschäftigt die Marktteilnehmer weiter. Nachdem wochenlang über Fortschritte in den Verhandlungen zwischen China und den USA gesprochen wurde, hat US-Präsident Trump am Sonntag via Twitter ...

