Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für BMW nach Zahlen für das erste Quartal auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Die Marge im Autogeschäft sei auf ein Niveau gefallen, auf dem sie zuletzt 2006/07 gewesen sei, schrieb Analyst Max Warburton in einer am Dienstag vorliegenden ersten Einschätzung. Insgesamt habe der Autobauer aber abgeschnitten wie erwartet. Der Kosten- und regulatorische Druck nähmen aber zu. Zudem sei das wichtige China-Geschäft zwar gut gelaufen, allerdings habe es in dem Zwischenbericht weniger Details dazu gegeben als in der Vergangenheit. Ob das einen Grund habe, sei offen./mis/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2019 / 08:03 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0032 2019-05-07/12:19

ISIN: DE0005190003