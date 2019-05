Das Handeln der nationalen Aufsichtsbehörden in Geldwäsche-Skandalen hat zuletzt für Kritik gesorgt. Dem entgegnet Felix Hufeld mit deutlichen Worten.

Die deutsche Finanzaufsicht Bafin wehrt sich nach den Geldwäsche-Skandalen der vergangenen Monate gegen Kritik an der Behörde. "Wir sind hier im Rechtsstaat und nicht im Wilden Westen", sagte Bafin-Chef Felix Hufeld am Dienstag in Frankfurt. "Wir können uns nicht einfach einen Sheriffstern ans Revers heften, losreiten und irgendwelche Verdächtigen verhaften - etwa potenzielle Geldwäscher." Nur die Strafverfolger könnten polizeiliche Mittel und Ermittlungsmethoden einsetzen und bei einem Geldwäscheverdacht handeln. "Wenn sie ermitteln, heißt das auch nicht, dass wir geschlafen hätten."

In den vergangenen Monaten sorgte nicht zuletzt der Geldwäsche-Skandal bei der Danske Bank für Aufsehen. Dabei hatte die Deutsche Bank als sogenannte Korrespondenzbank einen Großteil der verdächtigen Gelder abgewickelt. Weil sie mit den Vorkehrungen des größten deutschen Geldhauses gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung unzufrieden war, setzte die Bafin im September einen Sonderbeauftragten bei dem Institut ein - ein bislang einmaliger Vorgang.

Der Danske-Skandal hat auch einen Schatten auf die Arbeit der nationalen Aufsichtsbehörden in der EU beim Kampf gegen Geldwäsche geworfen. Einem vertraulichen Dokument der EU-Bankenbehörde EBA zufolge hat die russische ...

