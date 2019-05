Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Air France-KLM von 9,70 auf 9,40 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Ähnlich wie die Lufthansa versuche auch die französisch-niederländische Fluggesellschaft die Geschäftsdynamik im zweiten Quartal zu verbessern, schrieb Analystin Rishika Savjani in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Sie passte zudem ihre Schätzungen an, nachdem das erste Quartal etwas schwächer als von ihr erwartet ausgefallen sei./ck/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2019 / 09:45 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2019 / 04:00 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0046 2019-05-07/12:37

ISIN: FR0000031122