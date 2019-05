Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat Scout24 von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 50 auf 49 Euro gesenkt. Da es unwahrscheinlich sei, dass die Finanzinvestoren Hellman & Friedman und Blackstone ihre Übernahmeofferte aufstocken und die Angebotsfrist verlängert wird, sollten Anleger zu diesem Zeitpunkt nicht mehr dazukaufen, schrieb Analyst Craig Abbott in einer am Dienstag vorliegenden Studie./ajx/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0057 2019-05-07/13:03

ISIN: DE000A12DM80