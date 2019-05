Sempach (ots) -



B. Braun Schweiz konnte im Geschäftsjahr 2018 nicht nur den Umsatz

auf CHF 368.6 Mio. (Vorjahr CHF 340.4 Mio.), sondern ebenfalls den

Reingewinn (IFRS) nach Steuern auf CHF 21.1 Mio. (Vorjahr CHF 14.6

Mio.) erhöhen. Auch das Geschäftsjahr 2019 ist positiv gestartet: Um

das Unternehmen weiter voranzutreiben, wurde die Geschäftsführung der

B. Braun Medical AG per 1. Januar 2019 an Roman Kübler übertragen.



B. Braun Schweiz blickt auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2018

mit deutlicher Ergebnisverbesserung zurück. «Positiv ausgewirkt hat

sich unter anderem der Währungseinfluss sowie der Effekt aus

Transferpreisanpassungen und Einkaufspreisveränderungen. Im Vertrieb

ist der Preisdruck im Schweizer Markt Teil des Tagesgeschäftes

geworden. Auch die Krankenhäuser selbst geraten immer stärker unter

Kostendruck. Hier hilft uns unsere Strategie als Lösung- und

Komplettanbieter, unsere Marktstellung in der Schweiz weiter

auszubauen», erklärt Bernhard Kobler, Verwaltungsratspräsident von B.

Braun Schweiz.



Gute Entwicklung im Schweizer Markt



Im Spitalgeschäft, in den Tageskliniken, Alters- und Pflegeheimen

und im Grosshandel erzielte B. Braun Schweiz einen Umsatz von CHF

103.4 Mio. (Vorjahr: CHF 99.2 Mio.). Der Schwerpunkt der erzielten

Verkäufe liegt bei der Infusionstherapie. Einen substantiellen

Beitrag zum Jahresergebnis lieferte mit CHF 25.3 Mio. auch die Sparte

Aesculap, die Medizinprodukte und Medizintechnik mit Schwerpunkt

Chirurgie umfasst. Im Geschäft mit den Industriekunden hat B. Braun

Schweiz den Umsatz auf CHF 10.7 Mio. gesteigert.



Alle Schweizer Werke mit erfreulichem Umsatzwachstum



Alle drei Produktionsstandorte in der Schweiz verzeichneten im

Geschäftsjahr 2018 ein erfreuliches Umsatzwachstum bei verbesserter

Kosteneffizienz. So übertraf das Werk Escholzmatt mit CHF 72 Mio. den

Vorjahresumsatz um 11 %. Dies ist insbesondere auf die 2016

initiierte Kapazitätserweiterung und damit zusammenhängendem Wachstum

in bestimmten Sparten zurückzuführen. Auch das Werk Crissier konnte

seinen Umsatz um 10 % auf CHF 81.0 Millionen steigern. Dazu

beigetragen hat vor allem der stark gesteigerte Absatz von

grossvolumigen Infusionsbeuteln. Das Werk Sempach übertraf den

Vorjahresumsatz ebenfalls um 8 % und erreichte CHF 58.2 Mio.



Positive Ertragsentwicklung DZW AG



Im Tochterunternehmen DZW AG konnten im Geschäftsjahr 2018 zwei

weitere Dialysezentren in Betrieb genommen werden. Zum einen wurde

das bereits bestehende Zentrum in Hochfelden übernommen und mit dem

Zentrum in Oerlikon das erste Greenfield-Projekt in der Schweiz

umgesetzt. Der Umsatz hat sich im Geschäftsjahr 2018 daher deutlich

auf CHF 7.1 Mio. erhöht (Vorjahr: CHF 3.9 Mio.).



Erhöhter Personalbestand und mehr Auszubildende



Durch die Erweiterung im Werk Escholzmatt und die Aufnahme der

neuen DZW-Standorte in Hochfelden und Oerlikon hat sich der

Personalbestand um 36 Personen auf 1'068 Personen (Vorjahr: 1'023)

erhöht. Darunter befinden sich mit 35 Lernenden und 11 Praktikanten

erfreulich viele Auszubildende. Diese wurden in den

Ausbildungssparten Kauffrau/Kaufmann, Informatiker, Logistiker,

Polymechaniker, Kunststofftechnologe, Anlageführer, Chemie- und

Physik-Laborant und Fachmann/-frau Betriebsunterhalt ausgebildet.



CEO-Wechsel und Neuorganisation der Geschäftsleitung



Per 1. Januar 2019 übernahm Roman Kübler von Madeleine Stöckli die

Geschäftsführung der B. Braun Medical AG. Zuvor war Kübler seit 2014

als Geschäftsführer von B. Braun Vietnam tätig gewesen. «Ich wurde

wunderbar in die B. Braun Schweiz aufgenommen. Die Offenheit,

Freundlichkeit und Professionalität, mit der ich in allen Bereichen

empfangen wurde, ist keine Selbstverständlichkeit und spiegelt die

Kultur der B. Braun Schweiz hervorragend wieder», so Roman Kübler.

Dem Wechsel in der operativen Führung folgt eine Neuorganisation der

Geschäftsleitung: So liegt die operative Gesamtverantwortung ab 1.

April neu bei Roman Kübler, CEO, und dessen Stellvertreter Reto

Fleischlin, CFO. Kübler und Fleischlin werden durch ein breit

aufgestelltes Executive Committee unterstützt. «Die neue

Führungsstruktur ermöglicht uns kürzere Entscheidungswege, weniger

Schnittstellen und eine bessere Abstützung der Verantwortlichkeiten

im Executive Committee», erklärt Bernhard Kobler,

Verwaltungsratspräsident von B. Braun Schweiz.



Fokus auf Ausbau der Ertragslage und Erweiterungsbau in Sempach

Das Geschäftsjahr 2019 hat für B. Braun Schweiz zufriedenstellend

begonnen. «Wir haben das erwartete Wachstum im Hinblick auf Umsatz

und Ertrag in allen Bereichen erreicht. Besonders beeindruckt haben

mich die vielen konstruktiven Vorschläge, Diskussionen und konkreten

Projekte zur Weiterentwicklung des Unternehmens», so Roman Kübler. Im

weiteren Verlauf des Geschäftsjahres 2019 gehe es nun darum, die

Ertragslage weiter auszubauen, dies trotz anhaltenden Preisdrucks.

Auch werde weiter daran gearbeitet, B. Braun Schweiz möglichst gut an

die Digitalisierung und an die sich immer rascher verändernden

Marktverhältnisse auszurichten.



Zu den weiteren Schwerpunkten 2019 gehört der Erweiterungsbau

N.I.C.O. in Sempach. Nachdem in Escholzmatt das Projekt BEM2020

weiter optimiert werden konnte, können die Ressourcen intern nun auf

das Projekt N.I.C.O. fokussiert werden. Der Baustart ist im dritten

Quartal 2019 geplant.



Kurzprofil Roman Kübler



Von 2014 bis 2018 war Roman Kübler als Geschäftsführer der B.

Braun Vietnam Company Ltd., Hanoi/Vietnam, tätig. Roman Kübler ist

39-jährig, verheiratet und Vater von zwei Kinder.



Kurzprofil B. BRAUN



Die B. Braun Medical AG ist eine Tochtergesellschaft der deutschen

B. Braun, einer der führenden Hersteller und Lieferanten von

Medizintechnikprodukten. Der B. Braun-Konzern beschäftigt 64'751

Personen in 64 Ländern, davon 1'068 in der Schweiz. Diese sorgen in

der Entwicklung, Produktion und dem Vertrieb dafür, dass der

Gesundheitsmarkt mit hochwertigen Produkten versorgt wird. Die B.

Braun Medical AG ist in der Schweiz in Crissier, Escholzmatt,

Luzern, Sempach und der Region Zürich vertreten. Mehr Informationen

zu B. Braun finden Sie unter www.bbraun.ch



