3 Sixty Secure gibt Datum für Finanzergebnisse, Betriebsupdate und Telefonkonferenz bekannt

7. Mai 2019, Almonte, Ontario - 3 Sixty Risk Solutions Ltd. (3 Sixty oder das Unternehmen) (CSE: SAFE) (OTCQB: SAYFF) (FWB: 62P2), ein führender Dienstleister für Risikomanagement und Sicherheitsdienste in der aufstrebenden Cannabisbranche, plant, die Finanzergebnisse des ersten Quartals am Montag, den 13. Mai 2019 nach Börsenschluss zu veröffentlichen. 3 Sixty wird am Dienstag, den 13. Mai 2019 vor Börseneröffnung auch über den aktuellen Stand der Betriebstätigkeit berichten und am Mittwoch, den 15. Mai 2019 um 13 Uhr CST (15 Uhr EST/21 Uhr MEZ) eine Telefonkonferenz ausrichten, um die Ergebnisse des ersten Quartals und die Aussichten des Unternehmens zu erörtern und Fragen von Investoren zu beantworten.

Die Unternehmensleitung lädt Sie dazu ein, die Telefonkonferenz unter der Einwahlnummer 1-800-954-0601 zu verfolgen.

Über 3 Sixty Risk Solutions Ltd. (CSE: SAFE) (OTCQB: SAYFF) (FWB: 62P2)

3 Sixty Risk Solutions Ltd. ist über seine operative Tochtergesellschaft 3 Sixty Secure Corp. Kanadas führender Anbieter von Sicherheitsdiensten für die Cannabisbranche. Der Wert des monatlichen Produkttransportvolumens beläuft sich auf Millionen von Dollar. 3 Sixty bietet bereits über 600 Kunden und mehr als 86 Inhabern von Cannabislizenzen - darunter auch einige der internationalen Marktgrößen, wie z.B. lizenzierte Produktionsbetriebe im Eigentum der Canopy Growth Corporation - ein erweitertes Leistungsspektrum an (Cash Management, Sicherheitsberatung, Beaufsichtigung und Sicherheitstransporte von Cannabis). 3 Sixty verfügt über eine Belegschaft von mehr als 600 Mitarbeitern, betreibt einen Fuhrpark von mehr als 150 Fahrzeugen und ist einer der drei größten kanadischen Dienstleister im Bereich Cash Management. Weitere Informationen finden Sie unter www.3sixtysecure.com. Sie können uns auch auf Twitter, Instagram oder Facebook folgen.

