Der Dow hat zwar intraday alles (incl. Vorbörse 500 Punkte) wieder aufgeholt, aber so ganz traut man dem Trump'schen Tweet-Frieden offenbar nicht. Der ATX geht heute zunächst erneut schwächer. Die Umsatzstatistik April brachte für den prime market 4,441 Mrd. Euro Umsatz, etwas mehr als im Februar, aber doch deutlich weniger als zuletzt im März (5,735 Mrd.), die Osterfeiertage haben Spuren hinterlassen. In den ersten vier Monaten 2019 wurden kumuliert 19,720 Mrd. Euro umgesetzt, ein Monatsschnitt von 4,930 Mrd. Der Monatsschnitt 2018 lag bei 5,720 Mrd. Euro, der Rückgang beträgt also doch 13,8 Prozent. Im zweitstärksten Segment, dem global market, sind hingegen nach vier Monaten 2019 schon 61 Prozent des Gesamtumsatzes 2018 vorhanden. Und das, ...

