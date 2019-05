DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIENMÄRKTE (13.09 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.919,00 -0,46% +16,52% Euro-Stoxx-50 3.436,97 -0,75% +14,51% Stoxx-50 3.143,07 -0,75% +13,88% DAX 12.210,51 -0,62% +15,64% FTSE 7.302,66 -1,06% +9,70% CAC 5.441,73 -0,76% +15,03% Nikkei-225 21.923,72 -1,51% +9,54% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 165,9 +54

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 61,68 62,25 -0,9% -0,57 +31,4% Brent/ICE 70,40 71,24 -1,2% -0,84 +27,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.281,12 1.280,33 +0,1% +0,79 -0,1% Silber (Spot) 14,83 14,93 -0,7% -0,10 -4,3% Platin (Spot) 873,20 875,00 -0,2% -1,80 +9,6% Kupfer-Future 2,80 2,84 -1,5% -0,04 +6,0%

Die schwindende Hoffnung auf eine baldige Beilegung des Handelsstreits zwischen den USA und China drückt auf die Ölpreise. Gold ist dank der politischen Unsicherheit hingegen etwas gesucht.

AUSBLICK AKTIEN USA

Die jüngste Eskalation des Handelsstreits der USA mit China dürfte die US-Aktienmärkte auch am Dienstag belasten. Die Futures auf die großen US-Aktienindizes deuten eine etwas leichtere Eröffnung an. Der Handelsbeauftragte der USA, Robert Lighthizer, hatte am Montag bekräftigt, dass die USA die Drohung von US-Präsident Donald Trump wahrmachen und ab Freitag die Einfuhrzölle auf chinesische Waren im Volumen von 200 Milliarden Dollar anheben würden.

Abseits vom Handelskonflikt ist die Nachrichtenlage dünn. Wichtige Konjunkturdaten werden auch am Dienstag nicht veröffentlicht. Auf der Unternehmensseite hat am Montag nach der Schlussglocke der Versicherer AIG Geschäftszahlen vorgelegt, die besser als erwartet ausfielen. Im vorbörslichen Handel am Dienstag springt die Aktie um 6,4 Prozent nach oben. Auch Autovermieter Hertz überzeugte mit seinen Zahlen. Der Kurs der Aktie steigt um 1,3 Prozent.

Halbleiterausrüster KLA Tencor hatte zwar besser abgeschnitten als erwartet, doch im Vergleich zum Vorjahr einen Gewinneinbruch verzeichnet. Die Aktie verliert 2,1 Prozent. Für die Aktie des Düngemittelkonzerns Mosaic gibt es noch keinen vorbörslichen Kurs. Sie hatte am Vorabend mit einem Minus von 2,6 Prozent darauf reagiert, dass das Unternehmen seine Jahresziele senkte - und das, obwohl Mosaic im ersten Quartal mehr verdient hatte als erwartet.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

13:15 IT/Intesa Sanpaolo SpA, Ergebnis 1Q

Im Laufe des Tages:

- US/Fox Corp, Ergebnis 3Q

- NL/Steinhoff International Holdings NV, Jahresergebnis 2017

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API)

FINANZMÄRKTE EUROPA

An den europäischen Börsen kommen die Kurse am Dienstagmittag wieder etwas zurück. Sekptisch stimmt, dass das Bild von starken Umschichtungen in so genannte defensive oder konjunkturunabhängige Aktien geprägt wird. "Der Handelsstreit zwischen China und den USA belastet nach wie vor und macht die Anleger vorsichtig", so ein Händler. Dagegen verlieren Zykliker wie Stahlwerte, Banken und Autos weiter an Boden. Nach den extrem schwachen Auftragseingängen aus Deutschland sei mit einer Konjunkturbelebung auch nicht zu rechnen. Im DAX fallen Henkel um 4 Prozent. Die Analysten von Bernstein meinen, der Konzern habe es geschafft, die ohnehin niedrigen Konsenserwartungen noch einmal zu unterbieten. Auf der anderen Seite gewinnen Vonovia 4,6 Prozent. Die Ertragskraft des Immobilien-Konzerns sei stärker als geschätzt, heißt es bei der LBBW. BMW verlieren nach ihren Quartalszahlen 1,6 Prozent - die Ergebnisse der Münchener sind laut Jefferies leicht unter den Erwartungen geblieben. Mit Infineon geht es um 0,6 Prozent nach unten. Wegen der unveränderten Jahresprognose gehen die Analysten der DZ Bank für die nächsten zwei Quartale von niedrigeren Margen aus. Für DSM geht es nach besseren Zahlen und einem angehobenen Ausblick um 5,1 Prozent aufwärts. Bei Hannover Rück (+2,1 Prozent) sei der Start in das Jahr geglückt, heißt es im Handel. Axel Springer (+1,4 Prozent) liegt mit seiner Digitalisierungsstrategie weiter auf Kurs. Als insgesamt gemischt werden die Zahlen von Anheuser Busch Inbev (-1 Prozent) bezeichnet.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:08 Mo, 17.15 % YTD EUR/USD 1,1197 +0,01% 1,1212 1,1195 -2,3% EUR/JPY 123,82 -0,08% 124,03 124,17 -1,5% EUR/CHF 1,1414 +0,16% 1,1397 1,1401 +1,4% EUR/GBP 0,8554 +0,06% 0,8545 0,8555 -5,0% USD/JPY 110,59 -0,09% 110,62 110,92 +0,9% GBP/USD 1,3088 -0,05% 1,3121 1,3086 +2,6% Bitcoin BTC/USD 5.886,26 +3,49% 5.886,76 5.652,51 +58,3%

Die türkische Lira steht unter Druck, nachdem die Wahlbehörde eine Wiederholung der Bürgermeisterwahl in Istanbul angeordnet hat. Kostete der Dollar am Montagvormittag noch rund 6,00 Lira, so sind es nun 6,1370. Schon vor der Entscheidung der Wahlbehörde habe die Lira unter der Furcht vor andauernder politischer Unsicherheit und möglichen Unruhen gelitten, merkt Esther Reichelt von der Commerzbank an. Ihrer Meinung nach spricht vieles dafür, dass der Dollar oberhalb von 6,00 Lira verharren wird. Nun sei es noch unwahrscheinlicher, dass in absehbarer Zeit (die Neuwahlen sind für den 23. Juni angesetzt) wirksame Maßnahmen zur Stabilisierung der angeschlagenen Wirtschaft zu erwarten seien.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Mehrheitlich mit Gewinnen haben sich die Aktienmärkte in Ostasien am Dienstag gezeigt. Dabei holten allerdings die Börsen in Tokio und Seoul, die am Montag geschlossen waren, die Verluste der Nachbarbörsen vom Vortag nach und wiesen deutlichere Abschläge auf. In Japan wirkte die Stärke des Yen als zusätzlicher Belastungsfaktor, in Seoul die jüngsten nordkoreanischen Raketentests. In Sydney drückte die Entscheidung der australischen Notenbank, den Leitzins unverändert zu lassen, den Finanzsektor. Das wiederum bremste den Gesamtmarkt. Deutlichere Kursgewinne verzeichneten in Sydney Aktien aus dem Rohstoffsektor. Die Aktie des Eisenerzförderers Fortescue schnellte um 6,3 Prozent nach oben, nachdem ein brasilianisches Gericht dem Urteil einer niedrigeren Instanz widersprochen hatte und der dortige Rohstoffriese Vale die Eisenerzförderung nach der Dammbruchkatatrophe doch noch nicht wieder aufnehmen darf. Die Eisenerzpreise kletterten daraufhin auf Einjahreshochs. Rio Tinto und BHP gewannen 2,2 bzw. 1,4 Prozent und profitierten ebenfalls von den Problemen des Wettbewerbers. Der Rohstoffaktien-Subindex in Sydney gewann 1,3 Prozent. Kräftige Einbußen verzeichneten in Tokio Aktien von Unternehmen, die unmittelbar vor der langen Handelspause noch schwache Ausblicke abgeliefert hatten. Murata Manufacturing knickten um gut 13 Prozent ein, Komatsu um 10 und Fujitsu um 9,1 Prozent. In Malaysia schoss der Kurs von Axiata um fast 14 Prozent nach oben. Am Montag war bekannt geworden, dass der norwegische Telekommunikationskonzern Telenor mit dem malaysischen Telekom-Konglomerat über einen Zusammenschluss der asiatischen Telekom- und Infrastruktur-Geschäfte verhandelt.

CREDIT

Nach der Ausweitung am Vortag bilden sich die Risikoprämien am Dienstag wieder zurück. Beruhigend wirkt die Nachricht, dass der chinesische Vizepremier Liu He an den Handelsgesprächen in Washington am Donnerstag und Freitag teilnehmen wird. Dies wird als Hinweis dafür gewertet, dass die Chinesen trotz der Androhung neuer US-Strafzölle ab Freitag weiterhin die Chance auf eine Einigung im Handelsstreit mit den USA sehen.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

BMW wegen Milliardenrückstellung mit Verlust im Autogeschäft

BMW hat im ersten Quartal trotz nahezu stabiler Umsätze einen Gewinneinbruch verzeichnet. Belastend wirkte neben hohen Aufwendungen für neue Modelle und Zukunftsthemen vor allem eine Milliardenrückstellung wegen der Kartelluntersuchung der Europäischen Kommission. Im Geschäft mit Premiumautos fiel zum Jahresstart sogar ein Verlust an. Am Ausblick für das laufende Jahr hält der Münchener Konzern aber fest. Der Umsatz sank in den drei Monaten laut Mitteilung trotz eines schwachen Marktumfeldes nur leicht um 0,9 Prozent auf 22,46 Milliarden Euro. BMW steigerte dank einer Vielzahl neuer Modelle den Absatz gegen den Markttrend auf einen neuen Höchstwert.

Infineon rechnet im dritten Quartal mit weiter sinkender Marge

Infineon hat im zweiten Geschäftsquartal wie erwartet die Abkühlung seiner Märkte zu spüren bekommen und rechnet kurzfristig auch nicht mit dem saisonal üblichen Anziehen des Geschäftes. Der Chiphersteller aus Neubiberg bei München verdiente nach eigenen Angaben vom Dienstag auf operativer Basis 332 Millionen Euro, das sind 8 Prozent weniger als im Vorquartal.

Merck-Zukauf Versum Materials mit Gewinnrückgang im zweiten Quartal

Das US-Unternehmen Versum Materials hat im zweiten Geschäftsquartal einen Gewinnrückgang zu verkraften gehabt. Auch der Umsatz des Anbieters von hochreinen Prozesschemikalien, Gasen und Ausrüstungen für die Halbleiterfertigung, den die Darmstädter Merck KGaA in einem Milliardendeal übernimmt, war rückläufig. Auf eine Telefonkonferenz zu den Zahlen und einen Ausblick verzichtete Versum wegen der bevorstehenden Übernahme.

Siemens Gamesa wächst - EBIT-Marge sinkt

Siemens Gamesa hat im zweiten Geschäftsquartal mehr umgesetzt und verdient und dabei die Erwartungen der Analysten übertroffen. Die Marge schwächte sich wegen zum Teil geringerer Preise im Auftragsbestand ab. Der Windkraftanlagenbauer steigerte den Umsatz dank hoher Nachfrage nach Offshore-Turbinen und Dienstleistungen um 7 Prozent auf 2,39 Milliarden Euro. Das um Kaufpreisallokationen sowie Restrukturierungs- und Integrationskosten bereinigte operative Ergebnis (EBIT) sank um 6 Prozent auf 178 Millionen Euro, wie die spanische Siemens-Tochter mitteilte.

Traton strebt weiter Unabhängigkeit von VW an

Die VW-Tochter Traton will weiterhin ein eigenständiges Unternehmen werden, nachdem VW zuletzt einen Börsengang der Nutzfahrzeugsparte abgeblasen hat. "Unser Ziel ist nach wie vor klar: Wir wollen ein unabhängiger Champion im Transportsektor werden", so Traton-CEO Andreas Renschler. VW unterstütze die Strategie von Traton voll und ganz. VW-Finanzvorstand Frank Witter hatte vergangene Woche darauf hingewiesen, dass ein Börsengang weiterhin für den Autokonzern von Interesse ist.

Axel Springer mit Gewinnrückgang - Ausblick wegen Verkauf angepasst

Der Medienkonzern Axel Springer hat im ersten Quartal etwas weniger verdient und umgesetzt. Sondereffekte und höhere Investitionen belasteten das Ergebnis. Den Anteil der Digitalaktivitäten am Umsatz konnte der MDAX-Konzern weiter steigern. Den vorsichtigen Jahresausblick hat der Medienkonzern wegen des Anfang des Monats angekündigten Verkaufs der Leisure-Gruppe angepasst.

Hannover Rück verdient mehr als erwartet und bestätigt Ausblick

Die Hannover Rück hat im ersten Quartal den Gewinn kräftig gesteigert und die Prognose für das Geschäftsjahr bestätigt. Der Rückversicherer profitierte dabei von einer niedrigen Großschadensbelastung und einem deutlich höheren Ergebnis in der Personen-Rückversicherung. Auch das Kapitalanlageergebnis fiel besser aus als im Vorjahr. Mit den Ergebnissen der Vertragserneuerungsrunde zum 1. April zeigte sich der MDAX-Konzern zufrieden.

Biotest schreibt Verlust und zeigt sich zurückhaltend

Biotest hat im ersten Quartal bei Umsatz und Ergebnis Einbußen hinnehmen müssen und unter dem Strich einen Verlust verzeichnet. An seinem Ausblick auf das laufende Jahr hält der Anbieter von Plasmaproteinen und biotherapeutischen Arzneimitteln zwar fest, übt sich aber in Zurückhaltung.

Deutz steigert Umsatz und Ergebnis - Prognose bestätigt

Der Motorenhersteller Deutz hat im ersten Quartal operativ mehr verdient und mehr umgesetzt als im Vorjahreszeitraum. Auch unter dem Strich blieb mehr hängen, das Konzernergebnis stieg um 14,8 Prozent auf 20,9 Millionen Euro, wie die im SDAX notierte Gesellschaft mitteilte. Die im April genannten vorläufigen Zahlen wurden bestätigt. Demnach stieg der Umsatz in den ersten drei Monaten um 9,2 Prozent auf 452,8 Millionen Euro. Das operative Ergebnis, das Deutz als EBIT vor Sondereffekten definiert, legte um 15,7 Prozent auf 25,1 Millionen Euro zu. Der Auftragseingang lag mit 514,5 Millionen Euro um 10,5 Prozent unter dem Vorjahreswert.

Pfeiffer Vacuum wagt weiterhin noch keinen Ausblick

Pfeiffer Vacuum hat im ersten Quartal einen Einbruch des Nettoergebnisses um 34,7 Prozent auf 12,9 Millionen Euro verzeichnet. Das Unternehmen hatte bereits Ende April über einen schwachen Start in das neue Jahr berichtet. Die seinerzeit genannten vorläufigen Zahlen wurden nun bestätigt. Demnach sank der Umsatz vor allem wegen nachlassender Investitionen im Halbleiter- und Beschichtungsmarkt um 9,8 Prozent auf 153,7 Millionen Euro, das EBIT sackte um 33,9 Prozent auf 18,1 Millionen Euro. Die EBIT-Marge ging auf 11,8 von 16,1 Prozent zurück. Außer dem Umsatzrückgang belasteten höhere Kosten, hieß es.

Hellofresh wächst und weitet Verlust aus; Prognose bestätigt

Der Kochboxenversender Hellofresh hat im ersten Quartal dank Wachstum bei Kundenzahl und Bestellungen den Umsatz überproportional gesteigert und die Margen verbessert. Der bereinigte operative Verlust vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA-Verlust) weitete sich allerdings aus. Trotzdem sieht sich das SDAX-Unternehmen nach den ersten drei Monaten auf Kurs für die Ziele im Gesamtjahr.

QSC verkauft Plusnet für 229 Millionen Euro an EnBW

Die QSC AG verkauft ihre Tochtergesellschaft Plusnet und gibt damit nach eigenen Angaben den Startschuss für den beschleunigten Ausbau ihres Cloud- und IoT-Geschäfts. Plusnet gehe für 229 Millionen Euro (Equity Value) an die EnBW Telekommunikation GmbH, ein Tochterunternehmen der EnBW Energie Baden-Württemberg AG.

Varta profitiert von Nachfrage nach Hearables und erhöht Prognose

Der Batteriekonzern Varta ist gut ins Jahr gestartet und wird für das Gesamtjahr 2019 optimistischer. Die im SDAX-notierte Gesellschaft spricht besonders bei den Lithium-Ionen Batterien (CoinPower) von einer ungebrochenen hohen Nachfrage. Deswegen will der Konzern aus dem schwäbischen Ellwangen erneut die Produktionskapazität in dem Produktbereich ausweiten.

AB Inbev steigert Gewinn im 1. Quartal kräftig

Der weltgrößte Brauereikonzern Anheuser-Busch Inbev hat den Gewinn im ersten Quartal deutlich überproportional zum Umsatz gesteigert. Profitieren konnte der Konzern, zu dem Marken wie Budweiser, Beck's und Corona gehören, auch von einer geringeren Steuerquote.

Alstom erhöht Dividende kräftig - Gewinn unter Erwartungen

Nach dem Verkauf von drei Joint Ventures an General Electric können sich die Aktionäre von Alstom über eine satte Dividendenerhöhung freuen. Wie der Zughersteller mitteilte, will er eine Dividende von 5,50 Euro je Aktie zahlen nach 0,35 Euro im Vorjahr. Der Gewinn blieb jedoch trotz eines erheblichen Anstiegs hinter den Erwartungen zurück.

Essilor-Luxottica steigert Umsatz und bestätigt Prognose

Der Brillenhersteller Essilor-Luxottica hat im ersten Quartal rund 4,21 Milliarden Euro umgesetzt. Für das Vergleichsquartal 2018 nennt die im Oktober 2018 aus der Fusion der französischen Essilor sowie der italienischen Luxottica hervorgegangenen Gesellschaft pro forma 3,92 Milliarden Euro. Berichtet sei der Umsatz um 7,5 Prozent, wechselkursbereinigt um 3,7 Prozent gestiegen. Die Essilor-Luxottica SA erwartet 2019 unverändert ein bereinigtes Umsatzwachstum von 3,5 bis 5 Prozent.

Unicredit plant Ausstieg bei Finecobank

Unicredit bereitet sich auf einen möglichen Ausstieg bei der Finecobank vor. Nachdem die Vorstände beider Finanzinstitute Maßnahmen ergriffen haben, um Fineco als unabhängige Einheit aufzustellen, könnte letztendlich ein Ausstieg der Unicredit anstehen.

Total will Afrika-Geschäft von Anadarko für 8,8 Mrd USD kaufen

Der französische Ölkonzern Total will das Afrika-Geschäft von Anadarko Petroleum für 8,8 Milliarden US-Dollar kaufen, sofern das Übernahmeangebot von Occidental Petroleum für den texanischen Ölproduzenten Erfolg hat.

