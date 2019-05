Das Münchner Start-up ProGlove baut smarte Handschuhe mit eingebautem Scanner. Sie beschleunigen Prozesse von Autoherstellern, Fluglinien und Logistikern.

Justin Lukasch steht in einer riesigen Lagerhalle des Münchner Flughafens und teilt gerade eingetroffene Ersatzteile für Flugzeuge auf mehrere kleine Boxen auf. Früher musste er die Pakete zu einem verkabelten PC mit angeschlossenem Scanner schleppen, um die Daten zu erfassen. Jetzt trägt der 18-Jährige einen intelligenten Handschuh in Grau und Orange, ausgestattet mit einem Scanner unter einer Schutzschicht, gerade mal so groß wie eine Streichholzschachtel. Um die Daten einzulesen, neigt Lukasch seinen Handrücken dem Strichcode auf der Box entgegen, drückt Daumen und Zeigefinger zusammen. Es piept zweimal, eine Diode leuchtet kurz grün auf - und fertig: Das System hat das Ersatzteil erkannt und registriert.

Für den Auszubilden wie für seine rund 1700 Kollegen bei Lufthansa Technik Logistik Services, einem Tochterunternehmen der Lufthansa, die rund um den Globus 4550 Maschinen mit Flugzeugersatzteilen beliefert, ist das ziemlich praktisch. Und rückenschonend. "Ich muss keine großen Pakete mehr zum Schreibtisch rüberhieven", sagt Lukasch. "Und das spart auch enorm Zeit."

Mit seinem intelligenten Handschuh gilt ProGlove als ein Vorreiter unter den Anbietern neuer Technologien, die körperlich anstrengende Arbeit in der Fertigung und in der Logistik erleichtern. BMW testet in seinem US-Werk Spartanburg Exoskelette, die sich Mechaniker wie einen Rucksack überstreifen: Sie stützen die Arme mit hydraulisch gefederten Stangen, wenn Mitarbeiter ein Bauteil über Kopf montieren. Die Deutsche Post erprobt in ihren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...