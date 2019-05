Die Schaeffler AG (ISIN: DE000SHA0159) hat über ihre Tochtergesellschaft Schaeffler Technologies AG & Co. KG am 3. Mai 2019 einen Kaufvertrag über den Erwerb der XTRONIC GmbH (fortan "XTRONIC") mit Sitz in Böblingen abgeschlossen.

Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Die Übernahme soll nach Vorliegen aller Vollzugsbedingungen im Juni 2019 abgeschlossen werden.

XTRONIC entwickelt als Technologiepartner kundenspezifische Software- und Elektronik-Lösungen für die internationale Automobilindustrie. Das mittelständische, eigentümergeführte Unternehmen beschäftigt an den Standorten Böblingen und Wolfsburg rund 170 Mitarbeiter. Das Leistungsportfolio umfasst unter anderem Anwendungen im Bereich des automatisierten Fahrens und der Elektromobilität bis hin zu funktionaler Sicherheit sowie Methoden, Tools und Testsysteme. XTRONIC wurde vor zwanzig Jahren gegründet und ...

