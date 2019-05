Die Deutsche Bank hat Swiss Re nach Zahlen von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 107 auf 104 Franken gesenkt. Der Schweizer Rückversicherer habe ein schwaches Zahlenwerk zum ersten Quartal abgeliefert, schrieb Analyst Frank Kopfinger in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Sowohl im Erstversicherungsgeschäft für Firmenkunden (CorSo) als auch im Sach-Rückversicherungsgeschäft (P&C) hätten die Schaden-Kosten-Quoten enttäuscht. Er rechnet vor allem im CorSo-Geschäft mit weiterem Gegenwind./ck/bek Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GM Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2019 / 05:27 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0086 2019-05-07/13:57

ISIN: CH0126881561