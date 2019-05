Ungarns Ministerpräsident verweigert dem EVP-Spitzenkandidaten bei der Europawahl die Unterstützung. Jetzt greift die Unionsfraktion Viktor Orban an.

Die Spitze der Unionsfraktion hat Ungarns Ministerpräsidenten Viktor Orban für seine Ankündigung kritisiert, dem EVP-Spitzenkandidaten bei der Europawahl, Manfred Weber (CSU), die Unterstützung zu verweigern. Die Entscheidung Orbans sei ein "gravierender Fehler", sagte der Parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion im Bundestag, Michael Grosse-Brömer (CDU), am Dienstag in Berlin. Er fügte an: "Reisende soll ...

Den vollständigen Artikel lesen ...