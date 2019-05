BERLIN (Dow Jones)--Die ehemaligen Bundesminister Peer Steinbrück und Sigmar Gabriel (beide SPD) und der frühere Unions-Fraktionschef Friedrich Merz (CDU) haben die Bevölkerung als führende Vertreter der Deutschen Nationalstiftung zur Teilnahme an der Europawahl aufgerufen. Hintergrund des erstmaligen Wahlaufrufes der Stiftung ist vor allem der Zulauf für populistische Parteien.

"Wir sehen Europa in der Tat in Gefahr und glauben deshalb auch öffentlich die Bürgerinnen und Bürger motivieren, wenn nicht auffordern zu dürfen, zu dieser Europawahl zu gehen", sagte Steinbrück, der Vizepräsident der von Helmut Schmidt mitbegründeten Stiftung ist. Gerade in diesem Jahr müsse die Bedeutung der Wahl über Parteigrenzen hinweg aufgezeigt werden, erklärte Merz. Es bestehe die Befürchtung, "dass die Bedeutung der Wahl nicht richtig eingeschätzt wird".

Man dürfe aber das Europaparlament nicht denen ausliefern, "die es abschaffen wollen", heißt es in einem schriftlichen Wahlaufruf der Stiftung. "In vielen Ländern machen Populisten gegen Europa mobil. Sie wollen zerstören, was in Jahrzehnten aufgebaut worden ist."

Steinbrück übte bei einer Pressekonferenz in Berlin Kritik an der Europapolitik der Regierung. "Ich empfinde das europapolitische Engagement dieser Regierung seit einem Jahr als ziemlich enttäuschend", sagte der Ex-Finanzminister. Bis heute stehe eine substanzielle Antwort auf die Vorschläge des französischen Präsidenten Emmanuel Macron aus. Steinbrück und Gabriel sprachen sich aber gegen große institutionelle Reformen aus, die Vertragsänderungen nötig machten. "Alles, was auf eine Veränderung der europäischen Verträge hinausliefe, können Sie vergessen", sagte Steinbrück.

